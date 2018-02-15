"فتاة الموز".. تعيش بكوخ في الأدغال وتقتات على الفاكهة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Daily Mail)

"الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته"، أي أنه يحب العيش في جماعات ومجتمع ووسط عادات وتقاليد وموروث ثقافي، لم نسمع يوما أن شخصا مفردا أقام حضارة ما، ولكن بعض الأشخاص يمارسون عاداتهم الخاصة بهم، منها ماهي عادات إيجابية ومنها ماهي عادات سلبية، وما يساعدنا في الاطلاع على هذه العادات هو تطور وسائل التواصل الإجتماعي التي جعلت العالم كقرية صغيرة.

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وفي هذا الإطار، نشرت الـ"دايلي ميل" البريطانية، خبرا عن فتاة عمرها حوالى 37 عاما وهي أسترالية الأصل، قررت بحسب تعبيرها العيش بحرية بأدغال أمريكا الجنوبية.

السيدة الأسترالية التي أطلقت عل نفسها اسم "فريلي" تخلت عن الكثير من العادات التي كانت تكلفها مبالغ باهظة بحسب قولها، وقالت إنها تمكنت من توفير آلاف الدولارات لتنتقل للعيش في كوخ صغير في الأدغال.

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وكشفت أنها تخلت عن جميع مستحضرات ولوازم التجميل مثل أدوات الزينة "المكياج" وغسيل الشعر "الشامبو".

وقالت "فريلي" إنها أيضا امتنعت عن التخلص من الشعر الزائد بجميع أنحاء جسدها، مشيرة إلى أنها تقوم يوميًا بزراعة الفاكهة أمام الكوخ، الذي تعيش فيه.

وتقتات "فريلي" البالغة من العمر 37 عاما بشكل رئيسي على أوراق الأشجار والنباتات والأعشاب البرية.

و"فريلي" التي تستحمّ بمياه الأمطار، وتشرب من مياه الجداول والينابيع الطبيعية، تشدد على ان لقب "فتاة الموز"، هو الأحب إلى قلبها.

الصور من موقع" dailymail"

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