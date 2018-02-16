امرأة تدخل مع حقيبتها في جهاز فحص الأمتعة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، امرأة تخاف بشكل غير عادي على ممتلكاتها، الأمر الذي جعلها "ترافق" حقيبتيها داخل ماسحات الأجسام (جهاز الفحص بالأشعة السينية)، في إحدى محطات القطار الصينية.

وأصرّت امرأة على مرافقة "حقيبتها" ودخول جهاز الفحص بالأشعة السينية، بسبب خوفها من أن يتم سرقة ممتلكاتها أو التلاعب بها.

وبعد خروجها من الجهاز، أعادت مرة أخرى فحص حقيبة يدها قبل المغادرة.

وقالت "ديلي ميل" إن موظفي الأمن أصيبوا بالصدمة عندما لمحوا المرأة على حاسوب الماسح الضوئي.

ووقع الحادث الغريب يوم 11 فبراير في محطة قطار بمدينة دونغقوان جنوبي الصين

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