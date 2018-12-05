دراسة: أفلام "السوبر هيروز" تجعلك شخصا اجتماعيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة "فرجينيا كومنولث" أنّ أفلام "السوبر هيروز" أو الأبطال الخارقين تجعل الأشخاص أكثر اجتماعية.

وقال الدكتور "جيفري جرين" المحاضر بالجامعة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ الناس ينظرون إلى الأبطال الخارقين على أنّهم جزءًا من ثقافة المجتمع، وأضاف حتى لو كان دورهم رمزيًا فنحن مهتمين بمدى تأثير هذا الدور على المجتمع.

وأشار إلى أنهم قرروا دراسة تأثير الأبطال الخياليين المعروفين مثل "سوبر مان" لأن الناس يكونوا أكثر تحفيزًا عند دراسة السلوكيات الغير واقعية.

الدراسة كانت عبارة عن عرض صور الأبطال الخارقين على أشخاص تبعها عرض صور لأشياء عادية مثل الدراجة والسيارة لأشخاص أخرى، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لأشخاص الذين شاهدوا صور الأبطال الخارقين كانوا أكثر ميلًا للمشاركة في العديد من النشاطات الاجتماعية.

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