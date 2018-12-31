سيدة ضلّت طريقها فربحت 200 ألف دولار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شاء الحظّ أن يبتسم لسيدة أمريكية تدعى جورجينا هوبر، خلال قيامها بالتسوق للكريسماس في إحدى شوارع ولاية نورث كاليفورنيا، إذ ربحت جائزة وصلت إلى 200 ألف دولار أمريكي.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "إنسايد إيدشن"، فإنّ "هوبر وهي من مدينة شيلبي، كانت تقف عند ناصية أحد الشوارع لتسأل عن الاتجاه الصحيح، وقامت بشراء بطاقة يانصيب بسعر 5 دولارات".

إلاّ أنّ هوبر لم تتوقع أنّ سؤالها أكسبها ورقة يانصيب رابحة وصلت جائزتها إلى 200 ألف دولار أمريكي، وبعد حسم الضرائب منها، وصل المبلغ النهائي إلى 141 ألف دولار.

وتقول هوبر: "عندما رأيت الأرقام المتطابقة لم أصدق أنني فزت فعلاً، لقد كان الأمر بمثابة معجزة". وبعد أن صرفت قيمة الجائزة يوم الخميس الماضي، تخطط هوبر لشراء منزل جديد لها ولأسرتها.

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