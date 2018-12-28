حادثة مرعبة تهزُّ متجراً في لندن.. هذا ما حصل (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب المتسوقون في مركز "ويستفيلد" للتسوق بالعاصمة البريطانية - لندن، بحالة من الهلع والخوف، يوم الأربعاء الماضي، إثر وقوعِ حادثةٍ كادت تؤدي إلى جريمة قتل.

وفي التفاصيل، فإنّ "المتسوقين وأثناء تجوالهم في مركز ويستفيلد في يوم العطلة المعروف بيوم الصناديق أو "Boxing Day"، صُدِموا بوجود رجلٍ يحمل سكيناً في الطابق الأرضي للمركز، الأمر الذي دفع بالجميع بالركض والصراخ ومحاولة الهرب خارج المركز خوفاً من تعرضهم لأي خطر".

وعلى الفور، عمد عناصر الشرطة المنتشرين في المكان على التدخل بشكلٍ سريع لتطويقه وتجريده من السكين والعمل على اعتقاله.

وفي هذا الإطار، ذكر متحدث باسم الشرطة أنّ "المشتبه فيه لم يقدم على طعن أحدٍ، وقد تدخلت الشرطة بسرعة كبيرة لتوقيفه".

ويعتبر "يوم الصناديق"، يوم عطلة رسمية يُحتفل به في المملكة المتحدة ودول أخرى عدة في 26 كانون الأول، وتشهد فيه المراكز التجارية تخفيضات كبيرة على الأسعار.

مصدر الصورة: متجر ويستفيلد Yousense.info

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