وفاة عياش وهزيمة تشيلسي وهدف بالاس أبرز اهتمامات العرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نستعرض معكم أبرز اهتمامات العرب على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأسبوع الماضي ، حيث شهدت قصة الشاب الجزائري عياش تعاطفا وتفاعلا كبيرا على منصة تويتر، إذ أطلق نشطاء حملة #كلنا_عياش للتعبير عن تضامنهم مع الشاب وأسرته.

ولم يقتصر التضامن مع عياش على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ توافد العديد من الأشخاص إلى مكان الحادثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتداول مغردون بكثافة صورة لوالد عياش الذي بدا غارقا في الحزن متخوفا على مصير ابنه.

وبدأت القصة عندما كان عياش الفلاح يمشي في منطقة زراعية خالية لم يكن يعلم بوجود بئر قديمة فيها ليقع به لأكثر من 24 ساعة قبل أن يتفطن لصراخه أحد الأطفال ويسارع لطلب أعوان الدفاع المدني، التي فشلت في الأمر حتى انتهت حياة عياش.

كما تفاعل رواد تويتر على نطاق واسع مع هاشتاغ #خربتوا_البلد الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من أربع آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الساسة اللبنانيين الذين أوصلوا البلد إلى حافة الهاوية على حد قولهم.

ومن لبنان إلى السودان حيث اهتم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من المدن السودانية بسبب غلاء المعيشة.

ومن السياسة إلى الرياضة حيث أشاد المغردون العرب بهدف كريستال بالاس الثاني الذي جاء بقدم أندروس تاونسند، وقال العديد من المغردين أنه افضل هدف لهذا الموسم.

كما ناقش رواد مواقع التواصل هزيمة تشيلسي غير المتوقعة أيضا على أرضه أمام ليستر سيتي، وفوز ليستر سيتي بهدف نظيف.

وفي تفاعل آخر أشاد المغردون بأداء مهاجم الأرسنال الغابوني أوباميانغ الذي سجل هدفين ليتصدر بتلك النتيجة هدافي الدوري الانجليزي بفارق هدف عن المصري محمد صلاح.

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