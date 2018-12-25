مغردون يتساءلون: كيف نقلل تكاليف الزواج؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج من أبرز المشاكل التي تؤرق الشباب في عدد من الدول العربية، هذا ما عكسه التفاعل لكبير مع وسم "#كيف_نقلل_تكاليف_الزواج" الذي أطلقه المغرد سالم المزاعل وانتشر بين مستخدمي موقع تويتر.

لاقى الوسم انتشارا واسعا إذ ظهر في أكثر من 40 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

ونقلت تعليقات المغردين هموم المقبلين على الزواج وطرحت إشكالية غلاء المهور بين مطرقة البطالة وسندان العادات والتقاليد.

فمن المغردين من انتقد ارتفاع المهور وطالبوا بإلغائها في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشباب.

فيما ربط آخرون غلاء المهور بتمسك البعض بالموروث التقليدي الذي وصفوه بـ "الخاطئ" إضافة للشروط التعجيزية التي تضعها بعض العائلات، حسب قولهم.

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