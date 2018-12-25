بالصدفة.. 10 آلاف دولار تفاجئ رجلاً في محطة المترو (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر مواطن أمريكي يدعى ريتشارد تافرنا في محطة مترو أنفاق نيويورك، على حقيبة تحتوي على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وبحسب شبكة "سي بي آس نيوز"، فإنّ "تافرنا وجد الحقيبة أثناء انتظاره للقطار في محطة لينكولن سنتر"، كاشفة أنّ "الرجل في بادئ الأمر عثر في داخل الحقيبة على ظرف مكتوب عليه باللغة الروسية. عندها، أخذ المحفظة إلى منزله، وإذ به فتح الظرف ليعثر على حزم الدولارات من فئة الـ100 دولار".

وعلى الأثر، توجّه تافرنا إلى أقرب من مركز للشرطة للإبلاغ عن المحفظة والمبلغ الذي عثر عليه، بغية البحث عن صاحبها الحقيقي.

وبالفعل، تمكّنت الشرطة من توصيل حقيبة النقود إلى صاحبته، وهي سيدة تعيش في مانهاتن، لكنها كانت مسافرة إلى روسيا وتركت المبلغ على رصيف المحطة عن طريق الصدفة، وقد عادت لتبحث عن حقيبتها.

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