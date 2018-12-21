10 أبنية مهجورة في لبنان.. كل منها يروي الكثير (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لبنان الكثير من المباني المهجورة التي تختزن في طياتها الكثير من الحكايات. فكلّ مبنى منها يحملُ قصة، وقد يكون شاهداً على تاريخٍ وأحداثٍ عاشتها المنطقة التي بُني فيها. مع السنوات، فقد بدا أن كثيراً من المعالم تغيّرت، لكن هذه المباني بقيت صامدة رغم الأزمات، لتروي الكثير.

قصر دونا ماريا - منطقة صوفر/ لبنان

هو مبنى تاريخي، بناه زوج دونا ماريا في العام 1909، وخلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990) تعرض لأضرارٍ كثيرة. إلاّ أن هندسته المعمارية جذبت الناس لزيارته لأخذ لقطات مذهلة.

stambouline.com

مبنى الشختورة Queen Mary - العاصمة بيروت/لبنان

هو أنحف المباني في لبنان، وأحد أضيق المباني في العالم. يُعرف بمبنى الشختورة Queen Mary ويقع في منطقة المنارة - بيروت.

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فندق غراند كاسوف - منطقة ضهور الشوير

بني هذا الفندق في العام 1930، واستضاف العديد من الشخصيات المعروفة مثل أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. كذلك، فقد أجريت فيه أول مسابقة لانتخاب ملكة جمال لبنان. وخلال الحرب الأهلية، طالت الفندق الكثير من الأضرار.

facebook - Rudi Van Vuuren

مبنى البيضة - وسط العاصمة بيروت

بين المباني الحديثة والمتاجر الراقية، يقع مبنى غريب يسمى بـ"مبنى البيضة". يسميه بعض الناس بمبنى "القبة" أو "الصابونة". يعود تاريخ هذا المبنى إلى العام 1965، حيث بناه المهندس المعماري اللبناني جوزيف فيليب كرم. وخلال الحرب الأهلية، تعرض المبنى للتدمير.

beirut.com

المنارة القديمة - العاصمة بيروت/لبنان

تعتبر المنارة في بيروت واحدة من أبرز المعالم في لبنان. لعبت دوراً بارزاً منذ العام 1820 وحتى العام 1976. خلال الحرب العالمية الأولى، أمرت السلطات العثمانية بوقف العمل بها، ثم جاءت السلطات الفرنسية وأمرت بتشغيلها. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، توقف العمل بالمنارة، حتى انتهاء الأحداث الأمنية ليعاد ترميمها وتشغيلها.

Yabeyrouth.com

برج المر - العاصمة بيروت/لبنان

بدأ بناء برج المر في بيروت عام 1974 أي قبل عامٍ من بداية الحرب الأهلية. كان من المفترض أن يكون هذا البرج مركزاً تجارياً كبيراً على صعيد لبنان. إلا أن أعمال البناء توقفت خلال الحرب الأهلية، وتحوّل هذا البرج إلى متراس لجهات مسلّحة.

(النهار)

فندق غراند عاليه/ منطقة عاليه

يقع هذا الفندق على الطريق السريع الذي يربط بيروت بدمشق. بني عام 1926، وتمّ احتلاله من قبل مسلحين شاركوا في الحرب الأهلية.

(facebook - Live Love Aley)

فندق صوفر غراند/منطقة صوفر

بني هذا الفندق في العام 1880، وكان مدينة صوفر وجهة سياحية مميزة. خلا الحرب الأهلية، أصيب هذا الفندق بدمارٍ كبير.

(facebook - AUT Cares for Culture & Heritage)

هوليداي إن - العاصمة بيروت - منطقة ميناء الحصن

تمّ بناء فندق "هوليداي إن" بين العام 1971 و 1974، حيثُ كان يضم مطعماً دائرياً في الطابق العلوي ونادٍ ليلي و400 غرفة. خلال الحرب توقف العمل فيه وشهد على العديد من المعارك المسلحة، وهو الآن مهجور كلياً.

middle-east-online.com

فندق السانت جورج - العاصمة بيروت

بني الفندق في العام 1920، وكان يشكل وجهة سياحية مميزة في بيروت. خلال الحرب الأهلية اللبنانية، طالته أضرار كثيرة. غير أنّ شركة "سوليدير" اللبنانية لم تعمل على ترميمه بعد الحرب، وأصبح الآن معلماً أثرياً قديماً.

(Sygic Travel)

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