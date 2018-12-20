اليكم 7 جزر إصطناعية الأكثر شهرة في العالم! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الجزر الصناعية ،محطات سياحية تجذب الكثيرين ، فيها ترى قدرات البشر عندما يتحالف علم الجيولوجيا والهندسة والإحصاء والأحياء ، ليخرجوا للعالم عجائب جديدة ..



وفي هذا السياق، رصدت وكالة "سبوتنيك" الروسية عدداً من أبرز الجزر الإصطناعية حول العالم وهي:



1. جزيرة "فيلغيلمشتاين" في هانوفر - ألمانيا



تقع الجزيرة على ضفاف بحيرة "شتاين هودر" الألمانية، وتعتبر من أصغر الجزر المأهولة في العالم. تمّ إنشاؤها في القرن الـ 18 بأمر من دوق فيلهلم شاومبورغ - ليب كتحصين. وكان الصيادون يبحرون على متن قوارب لبنائها. اليوم هذه الجزيرة تعتبر متحفاً ومكاناً سياحياً شهيراً.

2. جزر "النخيل" في دبي - الإمارات



جزر النخيل، أكبر ثلاث جزر صناعية في العالم أنشئت في دبي كمشروع يعدّ الأكثر طموحاً في العالم لاستيعاب 500.000 ألف شخص. وتضم أولى جزيرتين نحو 100 مليون متر مكعب من الصخور والرمال، وتضمّ هذه الجزر المباني التجارية والسكنية والبنى التحتية الرئيسية والمراسي والمتنزهات المائية والمطاعم والمرافق الرياضية والمُنتجعات الصحية وأكثر من 100 فندق فخم. وفي صيف عام 2018، تم افتتاح فندق 5 نجوم. وتعتبر جزر النخلة الهيكل الثاني من صنع الإنسان بعد سور الصين العظيم، والذي يمكن رؤيته من الفضاء.

3. "جزر العالم" في دبي - الإمارات



تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في إنشاء الجزر الاصطناعية، و"جزر العالم" هي أرخبيل اصطناعي من مجموعة صغيرة من الجزر التي شيدت في شكل تقريبي لخريطة العالم، وتقع على بعد 4 كلم قبالة سواحل مدينة دبي، وتتكون من الرمال المجروفة من المياه الساحلية الضحلة في دبي، وكان تصور المشروع من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وفي عام 2007 اشترى براد بيت وأنجلينا جولي جزيرة إثيوبيا في مشروع "العالم". كما تتضمن "جزر العالم" جزيرة سان بطرسبرغ ، والتي صممت على غرار المدينة الروسية فتنتشر فيها فيلات ذات تصاميم فريدة ومميزة، لكل منها أسطح على شكل قبة وأبراج، وغالبا ما توصف بـ"فينيسيا الشمال"، لما تمتاز به من تصميمات تبعث على البهجة البصرية.

4. جزيرة "الأشباح" أو جزيرة "هاشيما" المهجورة في اليابان



جزيرة "الأشباح" والتي كانت في البداية عبارة عن صخرة ضخمة في بحر الصين الشرقي. وفي عام 1810، قامت الحكومة بتوطين الجزيرة من خلال نقل عمال المناجم اليها. وفي القرن الماضي، تحولت الجزيرة إلى منشأة صناعية كبيرة. عاش فيها العمال، واعتبرت هاشيما لفترة طويلة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، تم فيها بناء المنازل، والمدارس، والمستشفيات. ونتيجة لانتقال اليابان للبترول كبديل للفحم في عام 1960 كمصدر للطاقه، أعلنت ميتسوبيشي إغلاق الجزيره رسمياً في منتصف السبيعات، وهجرت الجزيرة. وفي عام 2015، أدرجت جزيرة "هاشيما" في قائمة "اليونيسكو" للتراث العالمي. ولفترة طويلة تم إغلاق الجزيرة بسبب سقوط العديد من مباني الجزيرة والبعض الآخر في حالة خطرة. وأعيد افتتاح جزء صغير من الجزيرة في شهر نيسان من عام 2009 وسمح للسائحين بزيارته بعد 35 عاماً من إغلاقها. ومن المخطط إنشاء متحف يظهر حياة عمال المناجم في ذلك الوقت.

5. جزر "البندقية" في فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية



هي سلسلة من سبع جزر تصل بين مدينتي ميامي وميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية. والجزيرة ليست كلها مأهولة ومثال عليها جزيرة Flagler Monument، التي بنيت في ذكرى رحيل رجل الأعمال هنري فلاغلر، والذي يعتبر رائد صناعة السكك الحديدية في الولايات المتحدة.

6. جزيرة "درة البحرين" في المنامة - البحرين





درّة البحرين مشروع سياحي سكني ضخم يقع على 12 جزيرة تتموضع في أقصى جنوب البحرين على بعد ما يقارب من 50 كلم جنوب مدينة المنامة. ويتضمّن المشروع 6 جزر مرجانية على شكل حلقات و5 جزر على شكل أسماك وجزيرتين على شكل هلال. وتكلّف المشروع أكثر من 6 مليار دولار. وتتضمن مدينة درة البحرين العديد من المشاريع السكنية الفخمة، مبانٍ لإدارة الأعمال، فنادق فاخرة، منتجعات صحية، متنزهات، مناطق ترفيهية، مساجد، مدارس دولية، مراكز تجارية، مطاعم، 400 رصيف كمرسى للسفن وملعب غولف به 18 حفرة لإقامة البطولات.

7. جزيرة "فينيكس" في سانيا - الصين



تعتبر جزيرة "فينيكس" منتجع اصطناعي يقع بالقرب من جزيرة هاينان الطبيعية. وتتكون الجزيرة من عدّة مناطق: المراسي لليخوت وبواخر الركاب، والفنادق الفاخرة ، والمباني السكنية الفاخرة ، ومجمع المؤتمرات ومناطق التسوق والمطاعم والمجمعات الرياضية والترفيهية. يوجد في المركز تمثال ضخم لطائر الفينيق. وتستقبل الجزيرة السفن السياحية العملاقة التي تستوعب آلاف السياح سواء من الصين أو دول شرق آسيا سيما من اليابان وكوريا. وتعتبر جزيرة "فينيكس" من الجزر ذات الرمال البيضاء الناعمة التي يفضلها راكبو الأمواج والغطاسون. وتقدم الجزيرة جميع أنواع الطعام المحبّب إلى الصينيين بالإضافة إلى الأكلات الشرقية والغربية.



مصدر الصور : سبوتنيك

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