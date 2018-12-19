لحى مزينة بورود.. هكذا سيبدو الرجال أثناء الزفاف (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الأعوام القليلة الماضية، بدأت "اللحى" تغزو وجوه الرجال في مختلف دول ومناطق العالم، وأصبحت ترمز إلى الرجولة والجاذبية في الوقت نفسه؛ إلا أن هذا الأمر بدأ يأخذ منعطفاً آخراً عند العديد من الرجال، وأصبح الأمر يُشابه حالة الاهتمام الكبير التي تعطيه النساء عادة في يوم زفافهن، بالانتباه إلى أصغر التفاصيل لتظهر في غاية الجمال في ليلتها الكبيرة.

وبخبر كانت قد نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية مؤخراً، جاء فيه أنه كما يتوجب على العروس أن تبحث جيداً حتى تجد فستان الزفاف الذي يناسبها، إلى جانب التفاصيل الأخرى المتعلقة بتسريحة الشعر والمكياج وغيرها، بدأت موضة جديدة تنتشر بين العرسان الرجال في الفترة القليلة الماضية، حيث ابتكر هؤلاء طريقة جديدة للاحتفال بمظهرهم في ليلة الزفاف.

وتتابع الصحيفة البريطانية، في الخبر الذي نشرته يوم الإثنين الماضي 17 كانون الأول / ديسمبر 2018، أن عدداً من العرسان الرجال، ابتكروا طريقة جديدة في التزيين، تتمثل في وضع الورود والأزهار في "لـحـاهـم" الطويلة، حتى تبدو وكأنها باقة ملونة من الورود.

وأضافت أن هذه الموضة بدأت في الظهور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما على وجه التحديد موقع "إنستغرام" حيث ظهر في بعض الصور أحد هؤلاء العرسان، وقد وضع وروداً صفراء وزهرية اللون في لحيته، فيما عمد آخر إلى الاستعانة بعشرات الورود التي بدت كحديقة في وسط لحيته الطويلة والكثّة.

وأشارت "ذي صن"، إلى أن هؤلاء العرسان لا يضعون هذه الورود أثناء حفل الزفاف، بل خلال جلسات التصوير التي توثق الاقتران وتسبق حفل الزفاف. حيث قال عدد من الذين طبقوا هذه "التقليعة" الجديدة، إن السبب يعود إلى أن الورود تضفي أناقة أكبر عليهم، وتجعل أشكالهم مميزة كثيراً في مثل هذا اليوم المميز بالنسبة لهم، إلا أن صحيفة "ذي صن" البريطانية، كانت قد عادت لكي تشير إلى أن هذه الموضة لم تحظَ بعد بانتشار واسع للغاية بين العرسان الذكور، إذ لم يبدِ كثيرون منهم رغبتهم أو وإعجابهم بها.

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مصدر الصورة: صحيفة "دايلي ميل"