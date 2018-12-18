يقطع مسافة 121 طابقاً بدقيقة.. أين يقع أسرع مصعدٍ عالمياً؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتميز ناطحة سحاب "Lotte World Tower" في كوريا الجنوبية، باحتوائها على المصعد الأسرع في العالم. وتعتبر هذه الناطحة خامس أعلى مبنى في العالم، وقد فاز مؤخراً بقلب "المبنى ذو أسرع مصعدٍ في العالم". ويتوقع الخبراء بعد فوز المبنى بهذا اللقب، أن يصل عدد زواره من السياح إلى 60 مليون شخص.

وبحسب موقع "Business Insider"، فإن المصعد يقطع المسافة بين الطابق الأول والـ 121 في دقيقة واحدة فقط. ويتألف المبنى الكوري الجنوبي من 123 طابقاً ويضمّ 42 ألف نافذة، ويعدّ من أهم مناطق الجذب السياحي في سيئول. كذلك، فإنّه يعتبر آمناً تماماً، إذ أنّ هيكله يقاوم زلازل تصل قوتها إلى 9 نقاط، كما أنه قادر على الصمود في وجه عواصف كإعصار كاترينا الذي دمّر الجنوب الشرقي الأمريكي.

(CNN- برج Lotte World Tower)

للمزيد:

كندا تسعى لإرضاء المسافرين جواً