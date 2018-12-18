كندا تسعى لإرضاء المسافرين جواً

أخبار الآن | أوتاوا - كندا (صحف)

سيكون المسافرون جوّاً في كندا قادرين قريباً على الحصول على تعويضات مالية كبيرة , في حال تأخّرت رحلاتهم أو فقدت أمتعتهم، وذلك بناء على وعد تعهد به وزير النقل الكندي لدى تقديمه مشروع نظام لحماية المسافرين.

وجاء هذا المشروع إثر عدد من الشكاوى من مسافرين, بشأن الشركات العاملة في كندا، خصوصاً من قبل مسافرين علقوا لنحو ستّ ساعات في طائرة في مطار اوتاوا في تمّوز 2017 في جوّ شديد الحرارة ومن دون تكييف.

وستطبّق القواعد الجديدة على كافّة الرحلات الداخلية والرحلات المنطلقة من أو كندا أو الآتية إليها.

وتنصّ هذه القواعد على تعويض يمكن أن يصل إلى ألف دولار كندي (657 يورو) في حال تأخّر أو إلغاء رحلة، و2500 دولار في حال إنزال مسافرين من طائرة بسبب فائض حجز من جانب الشركة.

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