كثيرون يقعون بها.. أخطاءٌ يرتكبها الموظف لإرضاء مديره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- يقول جاستن آنغسوات، نائب رئيس قسم الموارد البشرية في شركة "thumbtack" أنه "لا تتم مكافأة الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مشغولون، إلاّ أن المؤسسات والشركات الأخرى تفعل ذلك إلى حدّ ما".

- خلال العمل، عليك أن تعطي الأولوية للإنجازات الأكثر تأثيراً وعليك أن تقول "لا" لأي شيء آخر.

إليكم التفاصيل:

في كلّ مكان عملٍ، يسعى الموظف إلى القيام بالكثير من الأعمال وبذل المزيدِ من الجهود للحصول على رضى مديرِه. ففي الكثير من الأحيان، ينسى الكثير من الموظفين حياتهم الشخصية، ويعطون حياتهم العملية معظم أوقاتهم، ظناً منهم أنّ هذا الأمر قد يدفع مدراءهم إلى مكفاءتهم.

إلاّ أنّ هذا الأمر ليس قائماً وموجوداً في شركة "thumbtack" التي يشغل فيها جاستن آنغسوات، نائب رئيس قسم الموارد البشرية، والذي كان يشغلُ سابقاً رئيس قسم الموارد البشرية لوظائف go-to-market من "غوغل".

بالنسبة لآنغسوات الذي أمضى الكثير من الوقت في التفكير بكيفية تقييم أداء الموظفين، فإنّه "يعتبر أنّ "محاولة إرضاء الموظفين لمديرهم من خلال القيام بالكثير من الأعمال هو أمرٌ خاطئ"، ويقول: "نادراً ما نكافئ الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مشغولون. ومن هنا، لا مبالاة بأولئك الذين يقضون معظم الوقت في مكتبهم. إننا نفضل مكافأة أولئك الذين لديهم تأثيرٌ كبير من خلال العمل الذي يقومون به".

ومما لا شكّ فيه هو أنّ بعض المديرين والمؤسسات، يفضلون الموظف الذي يقضي أوقاتٍ طويلة في العمل أكثر من غيره، حتى لو لم يكن هذا الموظف منتجاً بشكلٍ كبير خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، قامت إرين ريد، وهي أستاذة مشاركة في الموارد البشرية والإدارة في جامعة ماكماستر، بإجراء دراسة على شركة استشارية عالمية، ووجدت أن "العديد من الرجال يسجلون 80 ساعة عمل أسبوعياً. وبهذه الطريقة، يعتقدون أنهم سيحصلون على إعجاب مديرهم من خلال تفانيهم تجاه الشركة".

من جهته، يقول آنغسوات: "إن أفضل طريقة لإثارة إعجاب رئيسك في العمل هي إظهار أنه يمكنك تحديد أولويات الأشياء المهمة ثم التطبيق الجيد لها". ويضيف: "سيكون عليك في الكثير من الأحيان أن تقول لا لمديرك على بعض الأشياء".

وختم آنغسوات: "إن مفتاح إقناع رئيسك في العمل لا يكون من خلال قيامك بالكثير من الأعمال، بل بتنفيذ المهام الصحيحة".

(businessinsider.com)

مصدر الصورة: azure.ikub.al

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