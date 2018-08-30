تمارين يجريها الموظف دون الحاجة للذهاب لنادي اليوغا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يعاني كثير من الموظفين من آلام في الظهر والعنق، نتيجة الجلوس الطويل خلف طاولة المكتب، ما يفرض الحاجة إلى بعض الإجراءات، التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة، وتعد تمارين اليوغا، من أفضل الوسائل للشعور بالراحة والاسترخاء، والتخلص من ضغوطات العمل، ويمكن للموظف ممارستها وهو جالس امام جهاز حاسوبه في العمل .



1- تمديد معصم اليد والأصابع، حيث يفيد هذا التمرين في التخلص من آثار التعب والإجهاد الناتجة عن طول استخدام جهاز الكمبيوتر.

2- ارفع الذراعين إلى الأعلى فوق الرأس. واعمل على تصويب مرفقيك قدر الإمكان، فهذا يعمل على تمرين الذراعين والكتفين.

3- تحريك الذراع بطريقة منحنية مع النظر للأعلى، طريقة أخرى للتخلص من الضغوطات وتمرين العضلات العلوية في الجسم.

4- تمرين القرفصاء، عبر الوقوف على القدمين، مع انحناء عضلات الفخذين، ومد الذراعين للأعلى.

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