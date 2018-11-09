بريطاني يفاجئ عروسه بزفاف حربي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

في حدث فريد من نوعه، قرر ريس وليامسون، 29 عاماً، الذي سبق له الخدمة في الجيش البريطاني، أن يزف عروسه لوسي على متن دبابة، تخليداً لليوم والمكان الذي التقيا فيه.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن ريس قوله: "تقابلنا في الجيش، وأردت أن أعيد الذكريات بطريقة مبتكرة، وددتُ أن تأتي لوسي إلى الكنيسة على متن دبابة".

فيما كانت العروس غير راضية عن اختيارات شريكها وترتيباته للحفل ضمن برنامج "لا تخبر العروس"، إلا أنها في نهاية الحفل أحبت غرابة الفكرة والطابع المميز الذي أضفته على زفافهما.

وأنفق وليامسون، 13000 جنيه إسترليني على الدبابة التي نقلت عروسه إلى الكنيسة، بالإضافة إلى 1400 جنيه إسترليني على طائرة الهليكوبتر العسكرية التي نقلت الزوجين من الكنيسة إلى حفل الاستقبال.

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photo source:www.thesun.co.uk