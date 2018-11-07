رجل يتخطى المبلغ المطلوب لجمع تبرعات للتغلب على السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تخطى أليكسندر هاواري المبلغ المطلوب لجمع التبرعات لصالح أبحاث السرطان قصد تمويل العلماء والأطباء والممرضات، و ذلك للمساعدة في التغلب على السرطان في وقت مبكر.

فبعد معاناته لمدة 3 سنوات من مرض السرطان، قرر أليكس جمع 40,000 دولار خلال موقع لجمع التبرعات gofundme ، إلا أن التبرعات تجاوزت المبلغ المطلوب ب 4000 دولار و لازالت التبرعات مستمرة الى الآن.

وقد عبر ألكس عن رغبته في أن يقوم بواجبه لمحاربة هدا المرض قائلا: تلقيت 20 جلسة علاج كيميائي، و أجريت عمليتان جراحيتان، كما قد أمضيت عددا لا يحصى من الساعات في المستشفى.. بعدها

قررت أن أساهم بدوري للتوعية بمرض السرطان. وأضاف.. شكرا لكم يا رفاق على كل دعمكم وأي تبرعات مهما كانت صغيرة، سوف تحدث فرقا.

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