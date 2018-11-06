البدناء يتقاضون رواتب أقل في العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت شبكة لينكد إن" LinkedIn، إن الأشخاص البدناء يتعرضون للتمييز في المجتمع وفي العمل، بل يتقاضون راتبا أقل من زملائهم في العمل في معظم الوقت.

وأجرت شبكة لينكد مسحاً شاملاً تضمن نحو 4 آلاف بالغ، يعملون في وظائف بدوام كامل أو جزئي، لتظهر النتائج أنه في المتوسط يتقاضى الموظفون البريطانيون المصنفون بدناء استناداً إلى مؤشر كتلة أجسامهم رواتب أقل بقيمة 2512 دولارا في العام، مقارنة بزملائهم أصحاب مؤشر كتلة الجسم الصحي.

وأكدت الدراسة أن واحداً من كل 4 موظفين بدناء يشعرون بضياع فرصة عمل أو ترقية بسبب حجمهم، ما يعني أن ثلث الموظفين البدناء تقريبا يشعرون بذلك.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد على نصف المشاركين من البدناء بمعدل يقدر (53%) يشعرون بالتجاهل والإهمال بين فريق عملهم بسبب وزنهم الزائد، فيما أوضحت الدراسة أن 43% تقريبا من المشاركين البدناء يشعرون بتقدم زملائهم الأخف وزنا في العمل مقارنة بهم.

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