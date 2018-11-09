أول فندق في العالم يعتمد على الروبوتات (اليابان)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

افتتح هذا الشهر في اليابان أول فندق "هنن نا" وهو أول فندق في العالم يعتمد على الروبوتات في خدمة زبائنه، ومن مهام الروبوتات الأساسية أنها تقوم بالترحيب بالضيوف وخدمتهم عند دخولهم الفندق.



كما يقوم الروبوتات بمهمة إيصال الحقائب للغرف، واعتمدت شركة "كوكورو" المطورة لهذه الآلية شكل الديناصورات للروبوتات بالإضافة الى أشكال الروبوتات البشرية.



وتتميز الروبوتات بالتحدث بطلاقة بعدة لغات اليابانية والصينية والكورية بالإضافة الى الإنكليزية، ويتمتعوا بالقدرة على تقليد سلوكيات ولغة الجسد البشرية.



وبالإضافة لذلك يوفر الفندق أيضاً تقنيات تكنولوجية متطورة كفتح باب الغرف وإغلاقها من خلال التعرف على وجوه النزلاء، إضافة إلى نظام ذكي لتهيئة درجات الحرارة بناء على احتياجات أجساد الموجودين في الغرف.



ويذكر أن الفندق يحتوي على 80 موظف من الروبوتات بالإضافة الى 15 من البشر.

مصدر الصور: موقع لها

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