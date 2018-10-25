في اليابان: الروبوتات ستغني عن الأيدي العاملة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكثر من تسعين شركة يابانية وأجنبية استعرضت إمكانياتها التكنولوجية في القمة العالمية للروبوتات التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، ويركز المعرض هذا العام على حل مشكلة اليد العاملة التي تعاني منها اليابان من خلال إحلال الروبوتات بدلاً من الأيدي العاملة البشرية في العديد من الصناعات ، وتسعى اليابان الى إيجاد حلول لنقص عدد الموظفين والعمال في مختللف المؤسسات وذلك بسبب أن حوالي 28% من سكان اليابان اقتربوا من سن الشيخوخة.

ومن جهة أخرى تتوقع الحكومة اليابانية تراجع عدد السكان الذين تترواح أعمارهم بين 15 و 64 عاماَ من 76 مليون عام 2017 الى 45 مليوناً بحلول عام 2065.

ويتركز نقص الأيدي العاملة في قطاعي التجزئة والبناء حيث يوجد في اليابان أكثر من 55 ألف متجر مفتوح على مدار الساعة ، وستتولى هذه الروبوتات بعض المهمات مثل تكديس البضائع على الأرفف ، كما ستساعد في عمليات البناء على وجه الخصوص أن طوكيو تستعد الآن لإستقبال أولمبياد 2020 .



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