اليابانيون على موعد مع هاتف ذكي جديد بحجم بطاقة الإئتمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر بطاقات الائتمان جزء لا يتجزأ من حياه أي مواطن ياباني، لذا فمن الجيد أن نرى واحدة من أكبر شركات خدمات اتصالات الهواتف المحمولة في اليابان تستفيد من هذا الامر. حيث تعمل شركة NTT Docomo اليابانية على طرح هاتف KY-O1L خلال الشهر الماضي، والذي سيأتي بحجم بطاقة الائتمان ليصبح أصغر وأخف هاتف في العالم، وفق موقع "japan news".

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام يابانية الخميس 18 أكتوبر 2018، فإن الهاتف الذي تصنعه شركة “كيوسيرا” اليابانية يزن 47 غراما، وهو مستطيل بأبعاد 9.1X5.5 سم وسمكه 5.3 ملليمتر، وأكد رئيس "إن تي تي دوكومو"، "كازوهيرو يوشيزاوا" سبب تطوير هذا الهاتف فقال: “الكثير من الناس يطالبون بهاتف أكثر بساطة وسهولة في الحمل في ظل كبر حجم شاشات الهواتف الذكية”..

وتعتزم “إن تي تي دوكومو”، أول شركة لخدمات اتصالات الهواتف المحمولة في اليابان، طرح الهاتف في الأسواق في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكنها لم تفصح عن سعره حتى الآن، ويتمتع الهاتف بشاشة تشبه شاشات أجهزة القراءة الرقمية باستخدام محدود للغاية للبطارية، ويمكن من خلال الهاتف وهو طراز "KY-01L" إجراء محادثات هاتفية وإرسال رسائل نصية، وتصفح الإنترنت، لكن لا يمكن تحميل التطبيقات التي تُحمل على الهواتف الذكية الحالية كما أنه غير مزود بكاميرا..



مصدر الصورة (تويتر)

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