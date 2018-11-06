رغم الضغوطات.. 4 تغريدات طريفة قد تخلصك من الإكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يمرّ كل شخصٍ منّا بالكثير من الضغوطات النفسية، والتي قد تتحوّل إلى كآبة. غيرَ أنّ هناك الكثير من الأمور التي قد تساهم في الترويح عن النفس، ومن بينها الطرائف التي يتمّ تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

ومن هذا المنطلق، إليكَ 5 تغريدات قد تساهم في علاج الإكتئاب وتعيدُ الإبتسامة إلى وجهك:

1- متجر 1$

يقول مغرّد عبر حسابه على "تويتر": "أكثر شيء أحبّ فعله في متجر الـ1$، هو سؤالي الدائم للموظف هناك عن أسعار الأشياء".

2- الحيوانات والفضلات

عبر حسابها على "تويتر"، قالت مغرّدة: "لا أثق بالحيوانات التي تقوم بنثر فضلاتها أثناء المشي".

3- المُعالج

كذلك، كتبت مغرّدة عبر "تويتر":

- المعالج: إجعل نفسك مرتاحاً.

- أنا: لو كان باستطاعتي ذلك، فما أتيتُ إلى أنا.

4- المتزوجون الجُدد

كتب مغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نصيحة للمتزوجين الجدد: أرسلوا بطاقة الدعوة لحفل الزفاف إلى منازل جميع أصحاب الملايين الأغنياء، لأن هناك إحتمال بنسبة 50% أن يرسلوا لك هدية ثمينة أو أموالاً من دون أن يعرفوا من أنت".

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