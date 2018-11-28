صورة تلقى رواجا عالميا وصاحتبها تقول أنها لأسدين "يضحكان"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تقتني قطة أو كلبا في منزلك؟ أيدهشك حينما ترى حيوانك الأليف المدلل يتصرف وكأنه يعي تماما ما يحدث حوله ويتصرف بردات فعل مناسبة للحدث؟ قد يكون اكتسب مهارة من خلال التعاطي مع البشر، ولكن ماذا عن حيوان الغاب؟

نشرت صحيفة "دايلي ميل" صورة طريفة التقطت داخل محمية "ماساي مارا" في كينيا لأسدين بديا وكأنهما يضحكان.

وعبّرت المصوّرة الأمريكية روز فليمينغ، التي التقطت الصورة، عن دهشتها لسلوك الأسدين غير العادي المثير للاستغراب، وقالت: "بدا وجها الأسدين وكأنهما سمعا للتو نكتة جعلتهما يضحكان".

وأثارت صورة الأسدين إعجاب مستخدمي الإنترنت.

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