سلطان ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسية بعد اسلامها (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل )

تزوجت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا من سلطان ماليزيا، لتصبح بذلك السيدة الأولى .

وفي تفاصيل الخبر الذي نقلته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أنّ فويفودينا تزوجت من السلطان محمد الخامس البالغ من العمر 49 عامًا، في حفل زفاف ضخم في روسيا، بعد أن اعتنقت الإسلام في وقت سابق من هذا العام.

وملكة جمال موسكو لعام 2015 هي ابنة طبيب روسي فازت باللقب قبل أعوام، وبعدها مارست العمل في مجال عرض الأزياء في الصين وتايلاند.

أقيم الحفل في 22 نوفمبر الحالي، في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية بارفيخا الراقية في موسكو ، بحسب ما نقلت الصحف.

ولم يكشف الحاكم الماليزي - وهو سلطان منتخب يتولى العرش منذ عام 2016 خلفًا لوالده، عن كيفية لقاء الزوجين.

ظهر العريس في بعض الصور المسربة لـ يوم الزفاف، مرتديًا ملابس وطنية ماليزية ، والعروس تزينت بـ فستان زفاف أبيض تقليدي.

بعد الزواج أخذت العروس اسمًا جديدًا وهو "ريحانة "، ونشرت صورة لها في الحجاب على تويتر.

أضافت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن وكالة الأخبار الماليزية rakyatku.com أنّ ملكة الجمال السابقة اعتنقت الإسلام في 16 أبريل 2018.

ولا يعرف الكثير عن فويفودينا سوى فوزها في مسابقة ملكة جمال موسكو قبل سنوات.

ويُعتقد أنها تخرجت من كلية الأعمال في النخبة بليخانوف الجامعة الروسية للاقتصاد.

وتقول تقارير في كوالا لومبور، إنها ستُعرف في المستقبل باسم ريحانة أوكسانا جورباتينكو.

مصدر الصور : ديلي ميل

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