مشهد طريف لعائلة غوريلا نادرة تحتفي بولادة فرد جديد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كم مرة أحسست أنك لست الوحيد الذي يملك عقلا يستجيب لقلب، جميع البشر ولا شك يشاركونك هذه الصفة، ولكنك إن تأملت جيدا حولك في هذه الأرض الفسيحة، ستجد أن البشر ليسوا الوحيدين ممن تغلب عندهم غايات الضمير على إرادة الجسد.

مجتمع

في الإجتماعيات فإن الفارق الوحيد بين الإنسان وبقية المخلوقات، هو أنه لوّن علاقته بمجتمعه بحزمة أوسع من الطقوس والعادات، وهذا لا يزيد كثيرا عما تمتلكه بقية الكائنات الحية، إنسان الغابة أو القرود بشتى أنواعها، هي الأقرب الى البشر ليس من ناحية الشكل فحسب بل هي كائنات اجتماعية من الطراز الأول، لديها ضوابط وأعراف تحكمها، وتصرفات لو رأيتها لظننت أنها تكاد تنطق مثلك.

فقد احتضنت حديقة الحيوان في موسكو، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حدثا سعيدا طال انتظاره، حيث وُلدت أنثى، لزوجين من غوريلا السهول النادرة. ونشر على صفحة حديقة حيوان موسكو الرسمية على إنستغرام فيديو طريف للغوريلا الوليدة، لعائلة غوريلا السهول النادرة والمكونة من كيرا وفيزوري.

وتظهر مشاهد الفيديو الأم كيرا وهي ترضع وليدتها وتعتني بها، بينما يجلس "رب العائلة" فيزوري إلى جانبهما، ويأكل أوراق الخس. يذكر أن غوريلا السهول أو (غوريلا الأراضي المخفضة) تعد من الأنواع النادرة الموشكة على الانقراض، وأدرجت في الكتاب الأحمر ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

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