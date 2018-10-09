الأردن.. شاب يحرق ورقة نقود لإشعال سيجارته فيتورط (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بترا )

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لشاب، وهو يقوم بإحراق ورقة نقدية من فئة 50 دينارًا (70 دولارًا)، من أجل إشعال سيجارته، ألقت السلطات الأردنية ، مساء الإثنين القبض على الشاب الذي تبين أنه من جنسية عربية .

وقال مصدر أمني رسمي، إنه “وعلى إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يقوم بإحراق ورقة نقد أردنية لإشعال سيجاره، فقد تمكن العاملون في الأمن الوقائي من القبض على الشخص”.

وأوضح المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “بترا” بأنه “وبعد تحديد هوية ذلك الشخص، تبين بأنه من جنسية عربية وبحقه 3 طلبات أمنية”، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأثار ذلك الشخص، استياءً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن تصرفه حمل إساءة للدولة الأردنية ورموزها، وسط مطالبات بمعاقبته.

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