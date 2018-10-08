مدير بنك "يسرق" من حسابات الأغنياء ليساعد الفقراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل سمعت بقصة بأسطورة "روبن هود " من قبل؟ هذه القصة تعتبر من أشهر الأساطير التي ترددت على آذان الكثير من الأطفال على مستوى العالم ، فهو يعرف بأنه أحد أهم القصص التي عرفت في شوارع انجلترا منذ أكثر من سبعة مئة عام، هذا السارق كان يلقب بالسارق النبيل الذي كانت مهمته إسعاد الفقراء من أموال الأغنياء!

هذه القصة تشبه كثيرا قصة مدير بنك إيطالي الذي حول أكثر من "مليون يورو" من حسابات الأغنياء إلى الفقراء على مدار 7 سنوات، مقلدا بذلك البطل "روبين هود"، وفي التفاصيل قرر "جيلبرتو باسكيرا" (50 عاما) مساعدة الفقراء خلال أزمة العام 2009، إذ كان يقوم بنقل مبالغ مالية صغيرة من الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء إلى من هم أفقر منهم، وتحديدا الذين لا يملكون أرصدة كافية تمكنهم من الحصول على قروض، من دون أن يحول أي مبلغ مالي لنفسه.



ولم يحصل "باسكيرا" على أي أموال لنفسه، كما نجا من الحبس بعدما قدم إلى السلطات إقرارا بالذنب، وشرح للسلطات سبب فعله ذلك، وفي حديث مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، قال باسكيرا إن النظام المصرفي "يتخلى عن المتقاعدين، ويمنحهم الحد الأدنى ويترك الشباب دون موارد"، مضيفا: "لطالما اعتقدت أنه إضافة إلى حماية المدخرين، فمهمتنا أيضا هي مساعدة المحتاجين"..

اقرأ أيضا:

افتتاح "يو بنك" أول مركز للخدمات المصرفية الرقمية في أبوظبي



