أستراليا: الشرطة تنقذ كنغرا "حاول الإنتحار" مرتين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تكتف شرطة مدينة روزبود بولاية فيكتوريا الأسترالية بإنقاذ كنغر من الغرق في مياه المحيط، بل وقدم عناصرها له الإسعافات الأولية أيضا. وأبلغ السكان المحليون الشرطة أن كنغرا وقع في ورطة، بعد أن شاهدوه يقاوم أمواج المحيط دون أمل. وعندما وصلت الشرطة، كان الكنغر قد خرج إلى الشاطئ ويتدفأ تحت منشفة شخص ما.

أما المفاجأة التي واجهت الشرطة وجعلت رجالها في حيرة من أمرهم، هي قرار الحيوان الدخول إلى مياه المحيط وكأنه يريد الانتحار. وشاهد أفراد الشرطة كيف أن التيار كاد يسحب الكنغر إلى الأعماق مرة أخرى دون رجعة.

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لكن رجال الشرطة استطاعوا إنقاذ الكنغر من الغرق، وأخذوه إلى خبراء مركز الحياة البرية المحلي لفحصه والتأكد من سلامته. وقال تونكينون، أحد أفراد الشرطة الذين أنقذوا الكنغر: "كل حياة تستحق الإنقاذ".

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