أنت كاذب.. هذا ما يقوله خط يدك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليس من الغريب أن ترى بابا في العلوم يتحدث عن الكم الكبير من المعلومات التي يكشفها نص أو جملة خطّتها يدك، البعض من المختصين يسهب في تحليل شخصيتك وتحديد رغباتك، يقارب الحقيقة حينا والعرافة حينا آخر، ولكن الفتح الجديد في هذا المجال يتعدى مسألة التنجيم أو التشخيص.

إذ قد لا يتطلب تحديد شهادة الزور لاحقا من الشرطة التحقق من المشتبه به باستخدام جهاز كشف الكذب، بل يكفي اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي. فقد ابتكر علماء من جامعة كارديف البريطانية برنامجا للذكاء الاصطناعي للتعرف على الكاذب من خط اليد.

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وأطلق على برنامج تحليل خط اليد تسمية "VeriPol". ويستطيع أي مركز للتحقيق أو أي جهة خاصة أو رسمية تحميل هذا البرنامج الذي يحلل خط اليد على الورق، ويقارنه بالبيانات الأساسية فيه، المستقاة من آلاف "شهادات زور" في ملفات الشرطة عبر فترة لا بأس بها من الزمن، ليكتشف الشهادات الكاذبة أو الشهود المزورين.

ويؤكد الخبراء أن هذا البرنامج للذكاء الاصطناعي يعمل في الكثير من الحالات أفضل من أجهزة كشف الكذب المستخدمة في دوائر الشرطة والتحقيق. يذكر أن برنامج "VeriPol" تمت تجربته في أقسام الشرطة في إسبانيا وأثبت فعاليته.

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