لهذا السبب.. سكان فندق بأمريكا يرفضون مغادرته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتشبث سكان فندق "تشيلسيط" في ولاية نيويورك الأمريكية "بفندقهم" رغم إجراء تجديدات، ويستمر العمل في المبنى المؤلف من 10 طوابق ومحاط بالكامل بالسقالات، منذ 7 أعوام حتى الآن، ومع كل هذا يرفض السكان المغادرة،

ويشتهر الفندق الذي افتتح في عام 1905، بأنه كان ملاذا للعديد من المشاهير أبرزهم "بوب ديلان"، و "مارك توين"، و "آرثر ميلر"، و "جوني ميتشل"، و "فريدا كاهلو"، و "جين فوندا"، و "باتي سميث"، و "ديلان توماس" و "إيجي بوب"، وأشار الكثيرون منهم للفندق في كتبهم وأغانيهم..

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