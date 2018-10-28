الأبطال الخارقين.. هكذا يدعمون فنهم بملابس واكسسوارات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



من المتوقع أن يكون اليوم الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول حافلا بالنسبة للأبطال الخارقين وأبطال "MCM London Comic Con"، حيث سيحضرون جميعا إلى مركز إكسل في لندن.. هذا الحدث نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المشاركين في أكتوبر 2016 حوالي 133،000 شخص ، مقارنة بالحضور الذي كان أكثر تواضعا قبل 6 سنوات حيث بلغ تقريبا 47،000 فقط..

فما هو هذا الحدث بالنسبة للذين ليسوا على دراية به، بالمختصر يتمثل عمل هؤلاء الممثلين في إرتداء زي "شخصية خارقة" في مثل هذه المناسبات لاستقطاب الجمهور المحب لها مع وضع مساحيق خاصة بالشخصية، لكن ما هو الشيء الذي يميز هؤلاء الأشخاص.. أليست ملابسهم؟

يكمن تأثير الشخصيات الخارقة بالأفلام في ملابسهم، فهي المؤثر الأول! من الممكن أن يستغرق المستثمر في هذه الهواية حوالي مئات الساعات لتصميم هذه الأزياء وتنفيذها، بالاضافة إلى وقت مماثل لإرتدائها خلال استعراضها.. فهذه الملابس تجذب المعجبين بطريقة غير إرادية لدعم أفلام هذه الشخصية ومتابعتها، لأن رؤية الممثل مباشرة قد تضفي طابع الواقعية على الشخصية، وفق موقع (BBC).





الاكسسوارات جزء مهم في تمثيل الشخصيات الخارقة ..

تحظى مصممة الاكسسوارات "Yaya Han" بأكثر من مليوني معجب على فيسبوك وحده، فقد أصبحت من المشاهير، حيث ظهرت على أغلفة الكتب المصورة، اذ وجدت مكانتها في هذا المجتمع تدريجيا، وتقول عن تجربتها في هذا المجال.. "لدي مجموعة من الإكسسوارات التي تستعملها الشخصيات الخارقة، حيث صممتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حينها كنت أبيع عبر الإنترنت عبر عقد اتفاق بين البائع أو العارض.

وتعرف علي الكثير من الناس في المؤتمرات لسنوات عدة، وبهذه الطريقة اشتهر إسمي وبنيت من خلالها علامتي التجارية"..

الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يعتبر فريق "Luxlo" الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عنصرا مهما جدا وحلقة من عملهم، ويقول الفريق "أنا أعرض أشياء مختلفة من الملابس والاكسسوارات، فنحن نضع محتوى حصري ونتفاعل مع الدردشة المباشرة، فعملنا مبني على الترويج..



مصدر الصور (موقع BBC)

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