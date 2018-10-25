كيفية تدوين الملاحظات بشكل أفضل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تدوين الملاحظات أمر هام للغاية سواء كنت تريد النجاح في دراستك أو تريد أن تكون أفضل في حياتك المهنية فهي تعتبر مهارة مهمة لحفظ المعلومات وتذكرها وكتابتها.

إذا اتبعت هذه الخطوات والنصائح البسيطة ستتعلم كيفية تدوين الملاحظات وستتعلم أيضًا كيفية تدوين ملاحظات تساعدك في تطبيق المعرفة وتذكر المواد.

1- اجمع أدوات تدوين الملاحظات. قد يبدو هذا أمرًا أساسيًا ولكن من المهم أن تكون كل أدوات تدوين الملاحظات منظمة وجاهزة قبل أن تبدأ تدوين الملاحظات في الفصل أو الاجتماع أو المحاضرة.

إذا كنت تدون بأقلام جافة على ورق فتأكد أن حجم الورق كبير في دفتر به الكثير من الصفحات الفارغة ولديك لونين من الأقلام. إذا كنت تدون على الحاسوب المحمول تأكد أن بطاريته مشحونة بالكامل أو يمكنك الجلوس قرب منفذ تيار كهربائى.

إذا كنت ترتدي نظارات تأكد أنها موجودة معك فقد تحتاج إليها إذا كتب المحاضر أي معلومات مهمة على سبورة بيضاء أو سوداء مثلًا. إذا أحضرت نظارتك فتأكد أن تحضر معك قطعة قماش من الليف الدقيق لتقدر على تنظيفها إذا احتجت لذلك. تذكر أيضًا أن تجلس في الغرفة في مكان تستطيع منه رؤية المتحدث وسماعه بوضوح.

2- كن مستعدًا. قبل أن تذهب للفصل أو المحاضرة أو الاجتماع تأكد أن تراجع ملاحظاتك من المرة السابقة. سيساعدك هذا في سرعة أخذ الملاحظات ومعرفة أين توقفت.

إذا كنت قد نُصِحت بأن تقرأ عن الموضوع قبل الذهاب للفصل فتأكد أن تفعل هذا. سيساعدك هذا في فهم أي مواضيع أو مبادئ أو أفكار قد يقدمها المحاضر او المعلم. من الأفكار الجيدة أن تلخص القسم والمقال أو الفصل مقدمًا. اكتب تلخيصك على جانب من الورقة حتى يمكنك إضافة الملاحظات التي تدونها في الفصل على الجانب الآخر.

تذكر أن الفشل في التحضير يعتبر بداية الفشل في العمل.

3- كن مستمعًا نشطًا. عند تدوين الملاحظات العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاءً بتدوين كل كلمة بغفلة دون فهم ما قيل حقًا.

هذا خطأ! إذا لم تبذل جهدًا في فهم الموضوع في الفصل فستفقد فرصة تعلم قيمة.

لذلك يجب أن تجرب أن تستوعب المعلومات التي تسمعها في المرة الأولى وبذلك لن يبقى لك الكثير لفعله ولن تجازف بالشعور بالحيرة عند المراجعة.

4- اكتب الملاحظات بيدك. تدوين الملاحظات على الحاسوب المحمول أمر مريح ولكن يوجد دراسة أجريت في جامعة برنستون أظهرت أن مدوني ملاحظات يتذكرون المعلومات بشكل أفضل إذا كتبوها بأيديهم.

ويرجح أن هذا بسبب الحقيقة التي تقول إن مستخدمي الحاسوب المحمول يميلون لكتابة ما يسمعونه كلمة بكلمة دون تحليل ما يسمعونه.

مدونو الملاحظات كتابةً باليد لا يمكنهم الكتابة بسرعة كافية لكتابة كل كلمة تُقال بشكل حرفي لذلك هم مجبرون على التفاعل أكثر مع الحديث ليقدروا على اختيار أكثر المعلومات أهمية وأكثرها علاقة بالموضوع.

لذلك يجب أن تجرب أن تدون الملاحظات بيدك كلما أمكنك ذلك.

5- لا تخف من طرح الأسئلة. عندما تسمع كلامًا لم تفهمه لا تكتفي بتدوينه وإخبار نفسك أنك ستحاول فهمه لاحقًا. اسأل المعلم أو المحاضر عن توضيح.

فكر فيما لم تفهمه. إذا وجدت شيئًا محيرًا الآن فسيكون أشد حيرة عند مراجعة ما دونته من ملاحظات.

لا تخف من سؤال المحاضر او المعلم تكرار ما قالوه لاسيما إذا شعرت أنهم قالوا شيئًا مهمًا.

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