اعتقال متحرش على متن طائرة برر فعلته بمقولة لـ"رئيس البلاد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يواجه رجل في ولاية فلوريدا تهمة اعتداء جنسي بعد ضبطه يتحسس خلسةً جسد امرأة كانت معه على متن رحلة متوجهة من تكساس إلى نيو مكسيكو الأمريكية.

ووفقاً للشكوى، فقد غفت المرأة على متن طائرة "southwest" في رحلتها المتوجهة الى مدينة نيو مكسيكو واستيقظت على يد رجل يجلس في الصف الخلفي، بعد أن كشف ثيابها وشرع بتحسس جسدها بطريقة فجة. وافترضت المرأة أن الأمر حادث عرضي أو غير مقصود- ولكن بعد 30 دقيقة، أعاد الرجل الكرة وشعرت بقبضة يده تمسك بذراعها.

وعند هذه اللحظة تيقنت أن الأمر اعتداء مقصود، وقفت المرأة واستدارت نحو غريمها الذي عُرف في وقت لاحق باسم بروس مايكل الكسندر لتواجهه بما فعل، وسألته عن سبب تكراره لفعلته تلك بعد أن تجاهلت ما حدث في المرة الأولى. ثم طلبت من أحد أفراد الطاقم أن ينقلها الى مقعد آخر على متن الطائرة.

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وعندما انتهت الرحلة، تم اعتقال الجاني مباشرة في مركز الشرطة التابع للمطار. وقد أكد الطرفان أي الجاني والضحية بأنهما لا يعرفان بعضهما البعض.. بيد أن ألكسندر سأل الشرطة مستنكرا بعدما وُضع رهن الإعتقال عن العقوبة المترتبة على فعلته التي لم ير فيها أي إساءة تذكر.

متذرعا بعبارة لرئيس البلاد أي "ترامب" يقول فيها: "إن لمس النساء لا يعد جريمة وإن كان دون إرادتهن".. ووفقا لموقع "wesh" فإن الرجل يواجه تهمة التحرش والإعتداء الجنسي وفقا للوائح المحاكم الإتحادية الأمريكية.

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