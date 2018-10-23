هل المراحيض تنفجر؟.. نعم وتوقع إصابات وخسائر فادحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشكل أقنية الصرف الصحي واحدة من اهم دعائم البنية التحية للمدن والتجمعات السكنية وكلما كبرت المدينة ازدادت حساسية التعامل معها، لما لها من أثر مباشر على صحة الفرد والبيئة والمجتمع. وقد تسببت أجهزة التنظيف المتدفقة في المراحيض في الولايات المتحدة بسلسلة انفجارات أسفرت عن عشرات الإصابات وإحداث أضرار مادية جسيمة لحقت بالممتلكات.

وبحسب وسائل اعلامية عدة فقد تسببت أجهزة التنظيف المعروفة بـ Flushmate II 501-B بحدوث أضرار في الممتلكات تقدر بحوالي 710 ألف دولار. كما أودت الانفجارات بوقوع أكثر من عشرين جريحا، بما في ذلك إصابة أحد الأشخاص في القدم، استدعت التدخل الجراحي.

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وقامت الشركة بإعادة أكثر من مليون وحدة لتنظيف المراحيض في الولايات المتحدة بعد أن تسببت بإحداث سلسلة انفجارات في خزانات التنظيف مما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى. وتم شراء حوالي 1.4 مليون من أنظمة تنظيف الحمامات في الولايات المتحدة كما بيعت أكثر من 17 ألف قطعة أخرى في كندا في الفترة من سبتمبر/أيلول 1996 إلى ديسمبر/كانون الأول 2015.

وطلبت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة من المالكين التوقف عن استخدام أنظمة تنظيف الحمامات المتدفقة على الفور.

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