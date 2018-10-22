الأرض ستحتاج ٣ ملايين عام لتتعافى بعد انقراض جماعي سادس قادم

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سيتسبب البشر في انقراض عدد كبير من أنواع الثدييات في الخمسين سنة القادمة ، وهو ما سيؤثر على التنوع البيلوجي للكوكب ، ولن تتعافى الأرض قبل مدة تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين سنة ، هذا ما كشفه فريق من الباحثين.

الأرض قد تدخل إلى الانقراض الجماعي السادس

عصر تتغير فيه بيئات كوكب الأرض إلى درجة أن معظم أنواع الحيوانات والنباتات تتلاشى.

يتوقع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن 99.9 ٪ من الأنواع بالانقراض على نحو حرج و 67 ٪ من الأنواع المهددة بالانقراض ستفقد في غضون 100 عام القادمة.

في الأزمنة الخمس الأخرى التي حدثت فيها الانقراض الجماعي خلال 450 مليون سنة الماضية ، كانت اللوم يقع على الكوارث الطبيعية. ولكن الآن ، النشاط البشري يقتل الأنواع الثديية.

صورة متخيلة لحيوانات كانت تعيش سابقا على الأرض انقرضت اليوم تماماً

في دراسة نشرت الاثنين في مجلة PNAS ، قام علماء من جامعة آرهوس في الدنمارك بحساب سرعة حدوث الانقراض ، وكم من الوقت سيستغرقه التطور لإعادة الأرض إلى مستوى التنوع البيولوجي الموجود حاليا.

وخلص العلماء إلى أنه في أفضل الحالات ، ستحتاج الطبيعة إلى 3-5 ملايين سنة لتعود إلى مستوى التنوع البيولوجي الموجود على الأرض اليوم. العودة إلى حالة مملكة الحيوان على الأرض قبل تطور الإنسان الحديث كان يستغرق 5-7 مليون سنة.

التطور لا يمكن أن يستمر

التطور هو آلية الدفاع عن الكوكب ضد فقدان التنوع البيولوجي. مع تغير البيئة والمناخات ، تموت الأنواع التي لا تستطيع البقاء على قيد الحياة ، وتظهر أنواع جديدة ببطء. ولكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً حتى تتمكن الأنواع الجديدة من سد الثغرات - وهذه العملية أبطأ بكثير من المعدل الذي يتسبب فيه البشر في انقراض الثدييات.

وقد استخدم الباحثون في جامعة آرهوس ، لحسابهم ، قاعدة بيانات تحتوي على أنواع الثدييات الموجودة والثدييات التي انقرضت بالفعل مع انتشار البشر عبر الكوكب. وقد جمعوا هذه البيانات مع معلومات حول حالات الانقراض المتوقعة في السنوات الخمسين القادمة ، واستخدموا عمليات محاكاة متقدمة للتطور للتنبؤ بمدى طول فترة الانتعاش.

تستند تقديراتهم على افتراض متفائل بأن الناس سيتوقفون في النهاية عن تدمير البيئة وعن التسبب بموت الأنواع ، وسينخفض معدل الانقراض. ولكن حتى في هذا السيناريو الأفضل ، يعتمد الجدول الزمني على السرعة التي تبدأ بها الثدييات في التعافي.

وقالت الدراسة إنه إذا لم يبدأ معدل الانقراض في التراجع لمدة 20 إلى 100 سنة أخرى ، فإن المزيد من الأنواع ستختفي على الأرجح ، مما سيتسبب في المزيد من فقدان التنوع.

يقول روبرت بروس هورسفال عبر ويكيميديا كومنز : "كانت حيوانات الـ Litopterns ، مثل تلك التي اكتشفها تشارلز داروين ، مجموعة غريبة المظهر من ثدييات ما قبل التاريخ في أمريكا الجنوبية التي لم تكن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأي نوع من الكائنات الحية اليوم. عندما انقرضت في نهاية العصر الجليدي ، فقدت شجرة الحياة الثديية واحدة من أعمق فروعها."

صورة مرسومة لحيوانات الـ Litopterns التي انقرضت

وأشار الباحثون إلى أنه في نموذجهم ، أعطيت بعض الأنواع أهمية أكبر من غيرها.

وقد استشهد مات ديفيس ، وهو عالم حفريات بجامعة آرهوس والذي ترأس الدراسة ، على سبيل المثال. هناك مئات الأنواع من حيوان الزبابة ( وهو حيوان يشبه الفأر ) ، و إذا انقرض نوع واحد أو اثنين منهم ، لن تختفي كل أنواع الزبابة على الأرض.

لكن في المقابل لم يكن هناك سوى أربعة أنواع من النمور ذات الأسنان التي تشبه السيف على هذا الكوكب. لذلك عندما انقرضت جميعهم ، اختفت معهم سنوات عديدة من التاريخ التطوري.

صور للنمور الضخمة ذات الأنياب التي انقرضت

وقال ديفيس في بيان صحفي "الثدييات الكبيرة أو الحيوانات الضخمة مثل الكسلان العملاق والنمور المسننة التي انقرضت منذ حوالي 10000 عام كانت متميزة للغاية من الناحية التطورية."

"بما أن لديهم عدد قليل من الأنواع ، فإن انقراضهم يعني أن الفروع الكاملة لشجرة الأرض التطورية قد تم قطعها."

البحث العلمي قد يساعد في الحفاظ على البيئة

اليوم ، تواجه حيوانات كبيرة أخرى مثل وحيد القرن الأسود خطر الانقراض.

ووجدت الدراسة أن فرصة الأفيال الآسيوية في الوصول إلى القرن الثاني والعشرين أقل من 33٪. هذه الفيلة هي واحدة من نوعين متبقين فقط من مجموعة من الثدييات التي كانت تحتوي في السابق على مستودات وماموث.

حيوان الماموث أحد أنواع الفيلة

وقال ينس كريستيان سفيننغ ، وهو أستاذ جامعي في جامعة آرهوس يقوم بالبحث عن الكائنات الحيوانية الضخمة: "نحن نعيش الآن في عالم يزداد فقرًا من أنواع الثدييات البرية الكبيرة". "العمالقة القليلة الباقية ، مثل وحيد القرن والفيلة ، معرضة لخطر القضاء عليها بسرعة كبيرة".

وأشار إلى أن هذا الكوكب لم يعد يضم القنادس العملاقة أو الغزلان العملاقة أو المدرع العملاقة.

على الرغم من أن نتائج الباحثين مخيفة ، إلا أن العلماء قالوا إن أعمالهم يمكن استخدامها لمعرفة أي الأنواع المهددة بالانقراض فريدة من نوعها من الناحية التطورية ، مما قد يساعد الساعين في الحفاظ على البيئة في تحديد مكان تركيز جهودهم لمنع الانقراض الأكثر تدميراً.

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