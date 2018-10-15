"لم أشرب المياه طوال حياتي".. هل تصدق كلام هذه العجوز؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميرور)

لا تشرب العجوز جاكي بيج، من مقاطعة “ساري” جنوب شرقي بريطانيا، منذ العام 1954 م، سوى مشروب المياه الغازية بيبسي“.

وأكدت أنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها لم تشرب الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات، على حد زعمها.

وذكرت بيج 77 عامًا، اليوم الأحد، أنها تذوقت “البيبسي” لأول مرة في حياتها عندما كانت في سن 13 عامًا، ومُنذ ذلك الوقت أحبت شربه، كما قالت.

وأصرت خلال حديثها مع صحيفة “ميرور” البريطانية، على أن ذلك “ليس إدمانًا، حيث بفضله لديها جسد ممشوق وصحتها جيدة”، بحسب زعمها.

وكشفت أن “الانقطاع الوحيد عن مشروبها المفضل، كان وقت ولادة أطفالها في سبعينيات القرن الماضي، حيث لم يسمح لها المستشفى آنذاك بشربه”.

وأنفقت السيدة وهي أم لأربعة أبناء وجدة لأحد عشر حفيدًا، على مدار 64 عامًا، نحو 65،800 جنيه إسترليني، على شراء علب البيبسي.

وفي صباح كل يوم تشرب كوبًا من المشروب الغازي، وحتى عند إصابتها بنزلة برد، أو خروجها للتنزه تصطحب علبة منه معها.

وقالت”إنها تتعرض في بعض الأحيان للسخرية من شربها (البيبسي) فقط، ولكنها لا تهتم، لأنه يعجبها”.

صحتها في خطر

قالت نيكول روثباند ، أخصائية التغذية المتخصصة والمتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية: "تتمثل المخاوف الرئيسية في أن شرب الكثير من البيبسي سيزيد من خطر البدانة ، ويؤثر على الأسنان ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد .

وتضيف : "إذا أصبح الشخص يعاني من زيادة الوزن ، فقد يعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

"ومع ذلك ، فإن ذلك يعتمد على أسلوب حياة الشخص ككل ، حيث أن النشاط البدني المنتظم وتناول غذاء صحي نسبيًا يمكن أن يعالج هذه العوامل.

وتؤكد نيكول على أن شرب أربع علب من المشروبات السكرية بمفردها (الغازية ) يومياً ، قد يكون له تأثير كبير حتى إذا كان باقي النظام الغذائي ونمط الحياة العام يتمتعان بصحة جيدة نسبيًا.

مصدر الصور : Kennedy News

اقرأ أيضاً :

شركة "بيبسي" تفاجىء جمهورها بهذا القرار.. وتعدهم خيرا بحلول 2025!

تهم تطال كوكاكولا وبيبسي ونستله بالتسبب في تلويث البيئة