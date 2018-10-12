طبيب يفاجأ بمسمار في جمجمة مريض جاءه يشكو الصداع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما يفاجئ الأطباء بأشياء غريبة داخل أجسام المرضى، بعضها ظاهر والآخر كامن مثل زيادة في الأعضاء أو قطعا بقيت في جوف مريض بسبب خطأ طبيب، إلا أن حادثة الخبر هنا شديدة الغرابة تنافي ما يعرفه العقل.

فقد فوجئ الأطباء في الصين بالعثور على مسمار يصل طوله إلى نحو 5 سم داخل جمجمة مريض راجع المستشفى وهو يعاني من آلام حادّة في الرأس. وكان المريض قد راجع مستشفى الشعب في مقاطعة تشونغ يانغ يوم الجمعة 5 أكتوبر/تشرين الأول وهو يعاني من صداع متقطع، وعند فحصه، عثر الأطباء على مسمار بطول 48 ميليمتر في جمجمته، دون أن يعرف كيف وصل إليها.

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ووفقاً لتقارير محلية، كان الرجل البالغ من العمر 43 عاماً ولقبه هو يعمل مشرفاً في مصنع للإسمنت بمدينة تشونغ يانغ، ويقول إنه تجاهل الصداع الذي كان يعاني منه لعدة أيام، قبل أن يُضطر لمراجعة المستشفى بعد آن ازدادت آلامه بشكل كبير.

وفي المستشفى، أظهرت صور الأشعة المقطعية وجود جسم معدني غريب مغروس في الجانب الأيمن من جمجمة المريض، بحسب موقع إن دي تي في. ويقول السيد هو إن عمله ينطوي على مراقبة الكاميرات الأمنية في مصنع للأسمنت، وهو عمل يبقيه بعيداً عن المسامير بجميع الأشكال والأحجام. لكن في الوقت الحالي، تفيد تقارير محلية أن سر كيفية وصول المسمار لا يزال مجهولاً، وتمت إحالة السيد هو إلى مستشفى أكبر لإخراج المسمار.

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الصورة من موقع "indiatimes" الإلكتروني.