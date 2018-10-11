مغامر مغربي يمشي فوق حبل بين عمارتين بارتفاع 65 مترا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أبهر مواطن مغربي، معروف باسم "مصطفى الخطر"، سكان العاصمة التشيلية "سانتياغو دي تشيلي" بعد أن تمكن من قطع مسافة تفصل بين عمارتين من 12 طابق تقعان وسط المدينة، بارتفاع 65 مترا، مشيا فوق حبل حديدي.

وقال المواطن المغربي، خلال ندوة صحافية عقدها من فوق إحدى العمارات، إنه "أحس بالحبل الحديدي يتحرك بفعل الرياح القوية، لكنه تمكن في الأخير من تحقيق هذا الإنجاز، دون صعوبات كثيرة".

واعترف بأن هذه المغامرات، التي دأب على ركوبها، منذ سنوات، هي "مليئة بالمخاطر"، وتحتاج "كثيرا من ضبط الأعصاب وقدرة تحمل كبيرة".

وأوضح أنه موهبته اكتشفت في المغرب منذ طفولته، حيث كان يشارك في سيرك ويؤدي عرضا بهلوانيا، مضيفا أن مدير أكاديمية إسبانية رآه، فعرض عليه التدرب في إسبانيا، لينطلق في خوض المغامرات، التي اوصلته للعالمية.

وسبق للمغامر المغربي أن حاز على جائزة "غينيس" عام 2010 في "بينيدورم" بإسبانيا ، بعد عبور حبل على الكابل ارتفاعه 180 مترا بينما كان على دراجة نارية.

وهو يعمل حاليا في سيرك في أوروبا وفي لاس فيغاس، في برنامج يتضمن الرقص والقفز مع أربعة أشخاص.

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