أمريكي يفوز بأكبر يقطينة... بوزن لن تتخيله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أضحى ستيف داليتاس من بليزنت هيل في ولاية أوريغون الأمريكية، الفائز أربع مرات ببطولة العالم لليقطين الأكبر حجما، والتي نظمت في هالف مون باي في ولاية كاليفورنيا.

ويجلب الحدث السنوي عروضاً لأكبر القرع حجما من الساحل الغربي.

وبلغ وزن القرع العملاق في المسابقة نحو طن (984 كلغ).

ويرجع المزارع القادم من أوريغون نجاحه في المسابقة إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة شمال غرب المحيط الهادي.

وقدرت قيمة الجائزة للفائز بنحو 15 ألف دولار، لقاء اليقطين الأكثر وزنا في تاريخ تنظيم البطولة منذ أربعة عقود، ولكن الرقم القياسي الأمريكي هو أعلى من ذلك، وهو بحوزة مزارع من نيوهامشير، أنتج قرعا يزن حوالي 1150 كلغ الشهر الماضي.

وفي السنة الماضية سجل الرقم القياسي العالمي لأثقل يقطين خلال منافسات نظمت في أوروبا، وكان صاحب الحظ السعيد مزارع بلجيكي حقق فوزا، بفضل وزن قرع تجاوز 1170 كلغ.

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