خمن السعر الخيالي لأغلى سمكة في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعرف "سمكة الكوي" بإسم النيشيكيغوي، وهي السمكة التي تم تدجينها من الكارب الشائع، هذه الأسماك هي من الأسماك الأكثر شهرة بألوانها الجميلة..

بيعت سمكة واحدة من هذا النوع بمزاد علني في اليابان، بسعر خيالي بلغ 203 ملايين ين ياباني (1.4 مليون جنيه إسترليني)، وتحمل السمكة اسم "S Legend"، وهي من مجموعة Kohaku، التي تعتبر الأكثر تميزا بين العديد من أنواع سمك الشبوط التي يمكن شراؤها..

وتفوقت السمكة في سعرها الخيالي الذي بيعت به على الرقم القياسي العالمي السابق، وبيعت السمكة في المزاد بعد حرب مزايدة شرسة في مزرعة ساكي للأسماك في مدينة "هيروشيما"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية..





اشترت السمكة امرأة من "تايوان" يطلق عليها اسم الآنسة "ينغينغ"، وتبلغ من العمر تسع سنوات، وتعتزم التنافس في معرض All Japan Koi، الذي فازت به العام الماضي..



اقرأ أيضا:

القط "دوغ" أشهر بائع سمك في فيتنام (صور)