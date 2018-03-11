القط "دوغ" أشهر بائع سمك في فيتنام (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

في فيتنام لم يعد بيع لحوم الاسماك مقتصرا فقط على البشر، إذ يبدو أن القط دوغ بائع سمك، قد غلب منافسيه من بائعي السمك واستولى على مبيعات السمك في فيتنام وهذا لقدرته على أقناع المشترين بشراء السمك منه فقط.

ويظهر القط في صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل، وهو يضع قبعة على رأسه ويرتدي ملابس صفراء ونظارة سوداء، ويقف القط وسط السوق لبيع الأسماك، كأنه بائع حقيقي.

عمر دوغ ٣ سنوات فقط ،يرتدي دائماً ملابس أنيقة تجذب انتباه المارة في الشارع، حيث يقوم بمساعد صاحبه لو كيوك فونغ على بيع السمك و بعض المنتجات الأخرى في السوق المحلية بفيتنام، بحسب ما ورد في موقع buzzfeed.

لدى دوغ مهارات أخرى كالنجومية و السفر والصداقات المختلفة مع القطط والأطفال كما يحب تناول المثلجات و يقضي وقت العطلة في الاسترخاء مثل القطط العادية.

يقول صاحبه لو كيوك فونغ " يعتقد الناس أنه غير مرتاح في ملابسه لكن على العكس يحب دوغ هذه الملابس ويمشي بها بشكل طبيعي "

و يرجع السبب في إطلاق عليه لقب دوغ لأنه يتنفس دائماً من فمه مثل الكلاب و لهذا السبب تجد فمه مفتوحا في معظم الصور.

للمزيد:

ثمرة شجرة الخبز تحلّ مشكلة الجوع في العالم

قصة تحدي القطة "كانغارو".. قد تلهم حتى البشر