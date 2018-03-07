قصة تحدي القطة "كانغارو".. قد تلهم حتى البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل سبق لك وزرت ملجأ للقطط المشردة؟ إن أول شعور ينتابك هو حماية هذه المخلوقات الضعيفة، التي تحتاج لقليل من الماء والغذاء والدفء، وحياة بسيطة وسعيدة.. هنا في هذا الملجأ يتنافس القطط على تناول الغذاء المتوفر لأنهم يضطرون لذلك، وليحمون أجسادهم الصغيرة من البرد..

الصغيرة "رو"، التي تعتبر أصغر من حفنة، وصلت لهذا الملجأ في أبريل سنة 2016، كانت هزيلة جدا، وهي الآن تعيش في هذا المكان برفقة أشقائها جنبا إلى جنب تحت سقف آمن، ليس من الواضح إذا كانت هذه الهرة، قد عاشت في القمامة، إلا أنها تبدو أهزل من أشقائها، إلا أنها كانت تحتاج لكثير من الرعاية لإسترجاع قواها، لأن ولادتها ربما لم تكن طبيعية، وفق موقع (animalchannel)

يقول مارني (موظف الملجأ)، بمجرد أن ترى حجم جسم الهرة "رو" فإن قلبك سيدق بسرعة.. لأنها تضظر للمشي بطريقة غريبة بسبب إعاقة"، حيث أجرى الموظفون الأشعة السينية للقطة، حيث ولدت الهرة الصغيرة، من دون مفاصل الكوع على الإطلاق.. وهي تعاني تشوها في جسمها، وهو ما دفع لإخضاعها لعملية جراحية.. وغالبا في مثل حالة القطة الصغيرة "Roo" تكون مفاصل الكوع غائبة تماما، وهو ما يجعلها تجلس وكأنها أرنب أو كنغر - وهو ما أوحى بتسميتها بـ "كانغارو"..

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