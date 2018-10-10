بالفيديو..طريقة ذكية لإنقاذ أنثى فهد سقطت في بئر عميق بالهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

وصل رجال الإنقاذ فى قرية "ياداففادى " الهندية بصحبة أشخاص من منظمة "Wildlife SOS" لإنقاذ أنثى فهد قفزت فى بئر عمقها 30 قدما لشرب الماء.

وأنزل فريق الإنقاذ سلما خشبيا لتجلس عليه أنثى الفهد لحين إنقاذها.

ويظهر مقطع الفيديو رجال الإنقاذ يجلبون قفصا كبيرا يمكن فتحه للأعلى، وأنزلوه للبئر وعندما دخلت أنثى الفهد فيه تم رفعه لأعلى.

وحسب وفق موقع "Livеlеаk" وجد مزارع من قرية ياداففادي الهندية أثناء تفقده للبئر، أنثى فهد كانت قد قفزت لتطفئ عطشها، ولكنها لم تستطع الخروج. وعلى الفور اتصل المزارع برجال الإنقاذ طلبا للمساعدة

وذكر الطبيب البيطرى من مركز الإنقاذ، أن الفهدة تعرضت لصدمة كبيرة، وسوف تقضى عدة أيام فى مركز إعادة التأهيل، وبعدها سيتم إطلاقها إلى البرية.

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