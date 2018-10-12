متجر يخصم من حساب سيدة 8 مليارات يورو لقاء بعض الحاجيات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لن تنسى الشابة الألمانية أنغيليكا روير ما حدث معها صباح ذلك اليوم إطلاقاً، إذ بدأت روير صباحها بخبر طريف وصادم في آن معاً. فحين كانت تتناول فطورها مع ابنها، أرادت أنغيليكا أن تتأكد من أنها تمتلك ما يكفي من النقود في حسابها المصرفي. لكنها تلقت صدمة العمر عندما وجدت رسالة من سلسلة محلات متاجر "ريفيه" الألمانية تشكرها على مبلغ خُصم من حسابها يبلغ ثمانية مليارات و590 مليون يورو و42 سنتاً! وفقا لموقع "DW" عربية.

روير، وهي أم لطفلين، تساءلت في البداية عما إذا كان زوجها قد استخدم بطاقتها المصرفية الخاصة أو ما إذا كانت قد أضاعتها فوجدها أحد ما وقام بهذا التصرف، خاصة وأنها لم تدفع شيئاً من حسابها لمتجر "ريفيه" مؤخراً. غير أن بطاقتها المصرفية ما زالت في حقيبتها. كما أن زوجها لم يلمسها. بحسب ما نشره موقع (فيلت) الألماني.

بعد ذلك، اتصلت السيدة روير بمقر المتجر للاستفسار عن تفاصيل ما حدث، غير أن العاملين هناك أكدوا لها أن لا علاقة للمتجر بما حدث.

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ونظراً للعطلة، اضطرت روير للانتظار حتى يوم الاثنين للذهاب بنفسها إلى المصرف والتحقق من الأمر، وسط توتر كبير كان يسود العائلة بأكملها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لدرجة أنها أحرقت الطعام من فرط تفكيرها في هذه الصدمة الغريبة، بحسب ما روت أنغيليكا روير لموقع (فيلت).

وفي المصرف، توصلت السيدة الألمانية إلى الجواب الشافي: إذ تبين أن المشكلة قد حصلت بسبب عدم تحديث تطبيق الخدمات المصرفية على هاتفها الذكي، حيث لم يُسجل سحب هذا المبلغ الهائل من حسابها في بيانات المصرف. كما أن المتجر لم يقم بهذا الخصم. ونتيجة لذلك، أرسل المصرف إشعارات لجميع مستخدمي التطبيق بضرورة تحديثه.

المصرف قام بالاعتذار للسيدة الألمانية على هذا الخطأ، وأرفق اعتذاره بباقة كبيرة من الزهور. ومع ذلك، فإن تفسير ما حدث لم يكن واضحاً جداً بالنسبة لها.

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