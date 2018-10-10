يوم الصحة النفسية العالمي يستحوذ على اهتمام المغردين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع يوم الصحة النفسية العالمي والذي يوافق العاشر من أكتوبر / تشرين الأول من كل عام.

وانتشر وسم يحمل اسم اليوم بالإنجليزية في قائمة أكثر الوسوم تداولا حول العالم صباح الأربعاء.

وظهر في الوسم أكثر من 122 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وشارك في الوسم العديد من الحسابات الموثقة والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، كما قدم المشاركون بالوسم النصائح لمن يعانون من اضطرابات نفسية.

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