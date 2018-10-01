دراسة: تعلم البيانو يساعد على تعلم اللغة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أظهرت دراسة حديثة ان تعلم العزف على البيانو يساعد على تعلم اللغة.

واظهرت نتائج الدراسة الصينية التي أجريت على 74 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الـ 4 و 6 سنوات، تم توزيعهم على 3 مجموعات، أن الأطفال الذين تعلموا العزف على البيانو أظهروا قدرة أكبر على تعلم اللغة وتحسن مستوى إدراك الأحرف الصوتية لديهم.

حيث خضع الأطفال في المجموعة الأولى لدروس تعلم العزف على البيانو، فيما خضعت المجموعة الثانية لحصص تدريبية على القراءة، ولم تخضع المجموعة الثالثة لأي تصنيف.

وأظهرت مجموعة الأطفال التي خضعت لدروس تعلم البيانو تفوقا على المجموعتين الأخريين في اختبار تعلم اللغة وجاء الاطفال الذين خضعوا لحصص تدريبية على القراءة في المرتبة الثانية.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعلموا عزف البيانو كانوا أفضل في التمييز بين الكلمات المختلفة، كما أظهروا أيضا استجابة أفضل في تفريق درجات الصوت ما أدى لفهم أكبر للكلمات وموسيقى كل حرف.

ولاختبار ذلك أكثر، أجرى الفريق تخطيطا كهربائيا (EEG) لكل طفل فوجدوا تحسنا في القدرة على معالجة الصوت.

اقرأ أيضا:

باقة متنوعة من أهم أخبار "الآن"