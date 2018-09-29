ما هي الألعاب التي تنمي شخصية أطفالكم؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يسعى جميع الآباء والأمهات إلى بناء شخصية متوازنة وناجحة لأطفالهم ، والخطوة الأولى لذلك تبدأ من اللعب ، فما هي الألعاب التي ينصح بها الخبراء؟

إذا أردتم تنمية شخصية أبنائكم من خلال اللعب، عليكم إذا بشراء ألعاب تتوافق مع مراحل نموهم المختلفة ، كي تعمل على تنمية ذكائهم، قدراتهم اللفظية والحركية والحسية في آن واحد، لذا لا غنى عن الالتزام بالمرحلة العمرية للطفل عند شراء ألعاب تنمية المهارات بصفة عامة,

وبهذا الخصوص، أثبتت دراسة حديثة ان لعب الطفل بمكعبات البناء يمكن أن يكون مفيداً جداً إذ يساعد الأطفال في سن ما قبل المدرسة على تكوين قدرة على تحسين مهارتين - الرياضيات والتنفيذ – وهما مهارتان اساسيتان في رياض الأطفال.

من ناحية المهارات الرياضية ، يتعلم الطفل الحساب، وتمييز الشكل واللغة الرياضية ، واثنين من مؤشرات الأداء التنفيذي ، بما في ذلك المرونة المعرفية والأداء التنفيذي العالمي وهو القدرة على الانتباه ، والتذكر واستخدام المدخلات البيئية ، ومنع الاستجابات الطبيعية لصالح ردة الفعل الأكثر تكيفا.

شارك في الدراسة أطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، تم تعيينهم ضمن مجموعة تدخل وشاركوا في 14 جلسة لعب جماعية صغيرة مدتها 15 إلى 20 دقيقة. واعطي الطلاب مجموعات من الكتل الخشبية تختلف في الأشكال والأحجام وقدمت لهم تحديات صغيرة قبل كل جلسة ، أصبحت أكثر صعوبة تدريجيا.

ووفقاً للنتائج استفاد أطفال العائلات ذات المستوى التعليمي المنخفض من المشاركة في التجربة، ما يشير إلى أن اللعب بالمكعبات قد يكون أكثر تأثيراً على الطلاب من العائلات ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.

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