باقة متنوعة من أهم أخبار "الآن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

باقة من الأخبار المنوعة في الوطن العربي والعالم، منها العلمي والرياضي والصحي، وبينها الطريف والغريب يقدمها اليكم تلفزيون "الآن" عبر قناته على يوتيوب اليوم اخترنا لكم ضمن هذه الفقرة العناوين التالية:

جامعة بريطانية تبتكر أول علاج للزهايمر

إذ طور مجموعة علماء من جامعة كامبريدج البريطانية، علاجًا جديدًا لمرض الزهايمر الخطير، وُصف بأنه أول علاج لفقدان الذاكرة، الذي يعاني منه كبار السن. واكتـَشف باحثو جامعة كامبريدج بالتعاون مع فريق في السويد، طريقة جديدة لاستهداف الجسيمات السامة التي تُدمر خلايا الدماغ الصحية..

بديل جديد لعملية الزائدة الدودية

وجدت الدراسة التي أجريت على 500 بالغ أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين عولجوا بالمضادات الحيوية تحسنوا بشكل جيد بعد خمس سنوات. كان لدى ثلثهم حالة أخرى من التهاب الزائدة الدودية ما استلزم جراحة لاستئصال الزائدة..

الفيروس المسبب لشلل الأطفال قد يعالج سرطان الدماغ

نجح علماء وأطباء أميركيون باستخدام الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال في أبحاثهم حول إطالة أعمار المصابين بسرطان الدماغ، الاختبار الذي أنجزه علماءُ في المجلس الأميركي للعلم والصحة، يؤكد إن طريقة العلاج الجديد تستفيد، بطريقة إيجابية، من "سُميّة الخلايا" المصابة بفيروس شلل الأطفال .

دراسة توضح ارتباط اكتمال القمر بارتفاع معدلات الجريمة

صادف اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول مرحلة القمر المكتمل، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين كثيرين بأن قمر الليلة سيرافقه ارتفاع في معدلات الجريمة وحالات إدخال المرضى أو المصابين إلى المستشفيات والاعتقالات والتصرفات الصبيانية الجنونية والحمقاء.



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