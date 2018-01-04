30 شاعرا من 17 دولة في مهرجان الشارقة للشعر العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلق الأسبوع القادم في الإمارات الدورة السادسة عشرة من مهرجانِ الشارقة للشعرِ العربي بمشاركةِ 30 شاعرا من سبع عشرةَ دولة عربية.

وينظمُ المهرجان بيت الشعر التابع لدائرةِ الثقافة في إمارةِ الشارقة في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من يناير كانون الثاني.

وقال المنسق العام للمهرجان محمد إبراهيم القصير في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "المهرجان علامة في ساحة الفعل الثقافي في الوطن، وتمتد آثاره إلى عموم الوطن العربي بما يقدمه من برنامج حافل بالعطاء والإبداع، ويقدم فيه كوكبة من شعراء الوطن العربي جديد إبداعهم وشعرهم وآرائهم".

وأضاف "كذلك يجتمع نقاد وأدباء ومديرو بيوت الشعر التي أسستها الشارقة في مدن عربية، في ندوة تتناول أثر تأسيس بيوت الشعر في المشهد الثقافي العربي".

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الشاعر التونسي نور الدين صمود والشاعر الإماراتي كريم معتوق بمنحهما (جائزة الشارقة للشعر العربي) في دورتها الثامنة، كما يصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابين عنهما، الأول بعنوان (من المغارب إلى المشارق للشاعر الدكتور نور الدين صمود) والثاني بعنوان (المعلقة الثامنة للشاعر الإماراتي كريم معتوق).

وقال القصير "دأبت الشارقة على رعاية الشعر والشعراء، وتكريما لعطاءات الشاعر ولدوره في الحياة الثقافية العربية والمحلية وإثرائه للشعر العربي رأت الشارقة أن تكرم شاعرا من الإمارات وآخر من الوطن العربي في كل دورة".

ومن بين أنشطة المهرجان أيضا في هذه الدورة الندوة الفكرية (التناص في القصيدة العربية الحديثة) والتي تقام في بيت الشعر.

وتأسس بيت الشعر في إمارة الشارقة عام 1997 وبدأ في تنظيم مهرجان الشارقة للشعر العربي بشكل سنوي منذ عام 2002.



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