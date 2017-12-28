طيران الامارات تتوقع 250 الف مسافر في أيام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



تتوقع مجموعة "طيران الإمارات" أن تصل حركة المسافرين على رحلاتها إلى أقصى ذروتها في الأيام المقبلة مع نهاية 2017 وبداية 2018، حيث يفد إلى دبي أعداد كبيرة من الزوار ليشهدوا احتفالات العام الجديد.



ووفقاً لأحدث أرقام الحجوزات، فإن أكثر من 250 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات "طيران الإمارات" خلال الفترة من 28 كانون الاول/ديسمبر الجاري وحتى مطلع العام الجديد.



وسيغادر على رحلات الناقلة الاماراتية ما يزيد على 200 ألف مسافر، في حين تقدر أعداد الركاب العابرين (الترانزيت) في المبنى المخصص لرحلات "طيران الإمارات" بأكثر من 350 ألف مسافر، وفقا لبيان المجموعة.

وسيبدأ تدفق الركاب المغادرين بعد ظهر يوم الاثنين 1 يناير 2018، ويستمر بوتيرة عالية في اليومين التاليين. ومع استمرار أعمال الطرق، الرامية إلى تحسين انسيابية حركة السير في محيط مطار دبي الدولي، وكثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي خلال هذه الفترة من العام، فإن طيران الإمارات، تنصح عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، لإنهاء إجراءات سفرهم واللحاق برحلاتهم في الوقت المحدد بحسب البيان.



وتفتح كاونترات طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، قبل 6 ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء هذه الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.





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